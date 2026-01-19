(ANSA) - PECHINO, 19 GEN - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, in attesa della imminente diffusione del Pil del Dragone sia del quarto trimestre sia dell'intero 2025: l'indice Composite di Shanghai cede in avvio lo 0,27%, a 4.090,72 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,34%, a quota 2.677,47. Gli investitori, inoltre, seguono con attenzione anche sviluppi sulle tensioni legate alla Groenlandia, con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato ulteriori dazi al 10% contro quei Paesi europei che hanno manifestato opposizione ai piani del tycoon di mettere le mani sull'isola danese. (ANSA).