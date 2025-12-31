(ANSA) - MILANO, 31 DIC - La Borsa di Seul batte tutti i listini azionari nel 2025, con l'indice Kospi balzato del 76% sulla spinta dei titoli legati al boom dell'intelligenza artificiale e di quelli della difesa. Al secondo posto Madrid, miglior listino del Vecchio Continente (+49,3%), davanti a Milano (+31,5%), scalzata dal podio delle principali Borse mondiali da San Paolo, il cui indice di riferimento Ibovespa è salito del 34%. A Seul performance spettacolari sono state messe a segno dai colossi dei chip Samsung Electronics (+125%) e Sk Hynix (+270%), come pure dai titoli legati al fabbisogno di energia dei data center, come il fornitore di componenti per la generazione, anche nucleare, Doosan Enerbility, o il produttore di trasformatori di potenza Hyosung Heavy Industries, in grado di quadruplicare il proprio valore. Le tensioni geopolitiche e la revisione della politica americana hanno invece alimentato il rally delle aziende della difesa, con i titoli di Hanwha Aerospace e Hanwa Ocean saliti di circa il 200%. In Europa sono stati soprattutto i bancari, a cui sia Madrid che Milano sono molto esposte, e i titoli della difesa a tirare la volata ai listini, come pure hanno corso le aziende minerarie, specialmente quelle legati ai metalli preziosi e al rame, minerale fondamentale per l'elettrificazione dei data center. In Europa Madrid e Milano hanno messo in riga Francoforte (+23%), Londra (+21,5%) e una Parigi (+10,2%) penalizzata dall'incertezza politica, in Asia Tokyo (+26,2%) e Hong Kong (+27,8%), come pure Wall Street, con il Nasdaq salito del 21,3% e l'S&P 500 del 17,2% superando i timori di uno scoppio della presunta 'bolla' dell'intelligenza artificiale e resistendo alle mosse imprevedibili e dirompenti del presidente Donald Trump. Nel complesso l'indice Msci World, principale benchmark dell'andamento dei listini globali, è salito del 20%, l'indice Msci dell'Asia-Pacifico del 25% mentre l'indice paneuropeo Stoxx 600 ha guadagnato quasi il 17%, miglior risultato dal 2021. (ANSA).