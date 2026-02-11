(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Titoli del risparmio gestito sotto pressione in tutta Europa, dopo che un analogo sell-off ha colpito ieri i concorrenti quotati a Wall Street, sui timori che i nuovi strumenti di intelligenza artificiale possano disarticolarne il business. A Piazza Affari Fineco affonda del 7,5%, Banca Generali il 7,4%, Mediolanum del 6,3% e Azimut del 4,4% mentre in Europa scivolano St James's Place (-11%), Degiro (-7,3%), Julius Baer (-3,9%). Va male anche tutto il comparto bancario e finanziario, con in testa Commerzbank (-6,5%), i cui risultati non hanno soddisfatto gli investitori, Ubs (-3,2%), Intesa (-2,9%), Socgen (-2,8%Abn Amro (-2,7%) e Deutsche Bank (-2,4%). A scatenare le vendite l'annuncio da parte di Altruist del lancio di un nuovo servizio di pianificazione fiscale sulla sua piattaforma di intelligenza artificiale, Hazel, e disponibile per le società che se ne vogliano avvalere indipendentemente dalla custodia dei propri asset presso Altruist. Secondo gli analisti di Rbc la reazione del mercato riflette un posizionamento focalizzato sul breve termine piuttosto che su una svolta in grado di cambiare i fondamenti dell'industria del wealth management. (ANSA).