(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse europee proseguono in rialzo la seduta, alimentate dalle speranze che Stati Uniti e Iran possano concludere i colloqui per porre fine alla guerra. L'indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,65%, trainato dai settori automobilistico e tecnologico. I titoli del settore alimentare, delle bevande e del tabacco sono tra i peggiori. Parigi sale dello 0,47%, Francoforte dello 0,85%, Madrid dello 0,6%, Milano dello 0,5 per cento mentre Londra si appiattisce (-0,03%). Imperial Brands, il produttore di sigarette Gauloises e Fortuna ha subito un crollo fino all'8,4% dopo aver dichiarato di prevedere una perdita di quote di mercato nei suoi cinque principali mercati; Lvmh cede l'1,5% dopo che il conflitto ha inciso sulle vendite delle sue divisioni moda e pelletteria. Ne approfittano Kering (+1,5%) e Moncler (+1,89%). A Milano (+0,59%) in particolare sugli scudi si porta Amplifon. (ANSA).