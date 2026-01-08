(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Prosegue in calo la seduta per le Borse in Europa nonostante la disoccupazione in calo nell'Eurozona. Londa cede lo 0,26%, Parigi lo 0,28%, Francoforte lo 0,27%, Milano lo 0,22% e solo Madrid resta sulla parità. Le tensioni geopolitiche si traducono in un calo dei listini azionari e anche se i dati sulla disoccupazione in Eurozona sono positivi resta il timore per quelli americani. A Piazza Affari sugli scudi Leonardo (+2,5%) e Campari (+2,07%) mentre scivola in fondo al listino Amplifon (-3,5%) con Prysmian (-1,9%). (ANSA).