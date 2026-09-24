(ANSA) - MILANO, 24 SET - Le borse europee proseguono in calo la seduta, con gli operatori che monitorano l'impennata dei prezzi del petrolio e la svendita globale di obbligazioni, con i rendimenti medi che hanno raggiunto livelli mai visti da quasi vent'anni. L'indice Stoxx Europe 600 scende dello 0,1%, Londra si porta in parità (+0,03%), Parigi cede lo 0,29%, Francoforte lo 0,34%, Milano lo 0,43 per cento. Il gas sale del 3,2% a 74,3 euro al megawattora, il Brent sale dell'1,7% a 104,8 euro. Sul listino di Piazza Affari si portano in rialzo Poste (+1,14%), Tenaris (+1,01%) e Generali (+0,79%) mentre proseguono in deciso ribasso Technoprobe (-2,5%) e St (-2,09%). (ANSA).