(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Borse asiatiche positive trainate dalla Borsa giapponese mentre altri listini dell'area sono rimasti chiusi per le festività legate al Capodanno lunare. A portare ottimismo a Tokyo (+1,02%) ha contribuito l'annuncio di un investimento giapponese di 36 miliardi di dollari in progetti statunitensi nell'ambito di un accordo commerciale. Bene anche Sydney (+0,54%) mentre i futures sull'Europa e su Wall Street sono positivi in un giornata nella quale si guarda ai verbali dell'ultima riunione della Fed. In crescita le quotazioni di oro e argento mentre l'euro è rimasto leggermente in calo sul dollaro dopo che il Financial Times ha segnalato che Christine Lagarde potrebbe lasciare la presidenza della Banca centrale europea prima della scadenza del suo mandato a ottobre 2027. (ANSA).