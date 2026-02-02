(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Piazza Affari ha aperto la settimana e il nuovo mese ai massimi. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l' 1,05% superando soglia 46.000 (a 46.005) sostenuto dagli acquisti su banche e assicurazioni nonché su Tim (+2,6%) in una buona giornata per le tlc. In vetta si sono portate Bper (+3,5%), Bps (+3,49%), Banco Bpm (+3,33%), Mps (+3%), Unipol (+2,8%). Cauta la reazione di Intesa (+0,22%) dopo i conti e il nuovo piano. In fondo al listino sono finite Diasorin (-1,11%), Campari (-0,9%) Italgas e Fincantieri (entrambi -0,69%) Tra i titoli minor è tracollata Bff Bank (-44,27%) per il taglio dei target e il passo indietro del ceo. (ANSA).