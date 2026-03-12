(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Piazza Affari è, con i bancari, tra le peggiori delle Borse europee. Milano lascia sul terreno l'1,38% con le vendite che frenano in particolare Mps (-4,73%), Unicredit (-4,7%), Mediobanca (-4,48%), Banco Bpm (-3,27%). Si consolida, invece, Leonardo che guadagna il 5,3% in scia ai conti. Tra i migliori anche Eni (+1,76%) sulla corsa del petrolio. In positivo poi Generali (+0,78%) con i conti e la conferma dei target del piano. Lo spread è in altalena. Il differenziale tra Btp e Bund, dopo aver toccato un massimo a 81 punti, indietreggia a 79,7 punti. Il rendimento del del decennale italiano viaggia a ridosso del 3,75%. Tra gli altri listini, Parigi perde l'1,39%, Francoforte l'1%, Madrid l'1,96%, Londra lo 0,84 per cento. (ANSA).