(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Tirano il fiato le Borse europee dopo aver viaggiato sui massimi, ma segnano un lieve aumento eccetto Londra (-0,37%) al pari dei futures su Wall Street in attesa dei dati americani sulle vendite retail e sulla spesa delle famiglie. A Milano (+0,05%) recupera Stellantis (+4,2%) corre Mediobanca (+2,7%) mentre la controllante Mps è la peggiore (-1,73%). Oltre ai conti, sull'andamento delle due banche influiscono le considerazioni sull'integrazione e le scommesse sul delisting di Piazzetta Cuccia. Bene anche Campari (+1,9%). Male invece Nexi (-1,5%) e Unipol (-1,3%). A Londra dopo i risultati Barclays sale (+1,9%) per i 15 miliardi di euro che è pronta a distribuire ai soci, Bp invece sprofonda (-5,3%) sulla scia del blocco del buyback. Cauta infine AstraZeneca (+0,4%). A Parigi (+0,03%) è invece Kering (+11%) a mettersi in luce per le prospettive di un 2026 migliore del 2025, anche per Gucci. E aiuta anche gli altri titoli della moda e del lusso. (ANSA).