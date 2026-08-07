(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Piazza Affari in linea con gli altri mercati azionari europei supera la soglia di metà seduta in leggero aumento, con gli operatori che attendono novità sull'intesa per la gestione dello stretto di Hormuz, i dati sul lavoro dagli Stati Uniti tra i quali il tasso di disoccupazione e l'avvio di Wall street. La Borsa migliore nel Vecchio continente resta quella di Francoforte, che sale dello 0,7% insieme a Londra. Positive delle 0,4% Milano e Parigi, con Madrid in rialzo dello 0,3%. Il petrolio è calmo a 77 dollari al barile, così come il gas a 55 euro al Megawattora. Spread piatto a 77 punti base, con l'euro stabile a 1,152 contro il dollaro. In Piazza Affari tra i titoli a elevata capitalizzazione si conferma il calo di Stellantis che scende del 2,7% a 4,74 euro con Bernstein che ha tagliato il giudizio sul titolo a un prezzo obiettivo di 4 euro. Debole Fincantieri che cede due punti percentuali, mentre nel mondo finanziario Mediobanca perde lo 0,5%, con Mps e il Banco Bpm piatti. Positiva Generali che sale di un punto percentuale a 45,3 euro. Nel paniere principale in rialzo dell'1,8% Diasorin e Stm. (ANSA).