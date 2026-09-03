(ANSA) - MILANO, 03 SET - Si mantiene in rialzo Piazza Affari al traguardo di metà seduta. L'indice Ftse Mib cresce dello 0,25% a 51.919 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund si assesta a 83,1 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,6 punti al 4,18% e quello tedesco di 2,4 punti al 3,35%. Inverte la rotta Lottomatica (+5,77%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia a seguito della fusione con la spagnola Cirsa, che a Madrid guadagna l'1,1%. Allunga il passo Azimut (+3,4%) seguita da Buzzi (+2,44%) e Fincantieri (+2,02%). Acquisti anche su Fineco (+1,65%), Tenaris (+1,62%) Mediobanca (+1,27%), Banco Bpm (+1,18%) e Montepaschi (+0,9%). Più caute Bper (+0,6%), Intesa +0,45%), Unicredit (+0,07%). Perde un po' di smalto Stm (+0,15%), mentre prosegue il rialzo di Stellantis (+0,95%) e Ferrari (+0,15%) gira in positivo. Tra i titoli a minor capitalizzazione emerge Tesmec (+7,45%), frenano invece Intercos (-8,25%) e Ferragamo (-3,27%). (ANSA).