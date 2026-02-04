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(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Piazza Affari supera quota 47mila punti, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,45% a 47.083 punti. Per il listino milanese si tratta del nuovo massimo dal novembre del 2000. Svetta Mediobanca (+7%) in attesa del piano di Mps (+2,37%) che si riunisce oggi in assemblea. Sugli scudi Inwit (+5,88%), Stellantis (+5,15%), Lottomatica (+4,2%), Stm (+4,05%) e Ferrari (+3,36%). Pochi i segni meno, limitati a Buzzi (-1%), Fincantieri (-0,65%) e Leonardo (-0,6%). Rimbalza Banca Bff (+12,4%) dopo due sedute particolarmente difficili. (ANSA).