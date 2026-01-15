(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Piazza Affari chiude positiva (Ftse Mib +0,44% a 45.849 punti) ed emerge in Europa insieme a Londra (+0,49%), distanziando Francoforte (+0,2%) e Parigi (-0,21%). Positivi i listini Usa (Dow Jones +0,75% e Nasdaq +0,99%) nel giorno dei conti di BlackRock (+4,99%), Morgan Stanley (+5,87%) e Goldman Sachs (+4,01%). In calo a 62,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 3,44% e quello tedesco in rialzo di 0,5 punti al 2,82%. Pesante il greggio (Wti -4,93% a 58,98 dollari al barile), in controtendenza il gas (+4,23% a 33,16 euro al MWh), prese di beneficio sull'oro (-0,22% a 4.609,32 dollari l'oncia), nuovo rialzo per l'argento (+0,26% a 91,38 dollari l'oncia) e rimbalza del dollaro a 86,14 centesimi di euro, 158,47 yen e 74,69 penny. Sprint di Prysmian (+4,86%), con un nuovo record a 93,6 euro, spinta dalle stime degli analisti sul 2026. I conti di Taiwan Semiconductor hanno spinto invece i produttori di semiconduttori ad Amsterdam con Asm (+11,24%), Asml Holding (+6,01%) e Nordic (+4,05%), mentre in Piazza Affari Stm è salita dello 0,95%. Positive Banco Bpm (+2,15%) e Unicredit (+1,34%), che ha smentito le indiscrezioni su un interesse per Mps (-1,55%). Debole anche Mediobanca (-1,41%), mentre hanno tenuto Intesa (+0,52%) e Bper (+0,79%). Deboli gli automobilistici Stellantis (-1,38%) e Ferrari (-0,45%), ma a Francoforte Mercedes (-2,24%) e Porsche (-0,83%) hanno fatto peggio. Il tonfo del greggio ha pesato sui petroliferi Repsol (-6,34%) a Madrid ed Eni (-1,65%) a Milano e Bp (-1,26%) a Londra. Più cauta TotalEnergies (-0,56%) a Parigi. Da segnalare il secondo rialzo consecutivo di Tim (+2,02%) in vista del consiglio di amministrazione di lunedì prossimo e delle possibili sinergie con Poste (+0,91%). (ANSA).