(ANSA) - MILANO, 03 SET - Piazza Affari si conferma sopra la parità nei primi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 51.843 punti. In luce Azimut (+1,56%), Stm (+1,32%), seguite da Stellantis (+0,82%) e Tenaris (-0,79%). Deboli Lottomatica (-2,05%), all'indomani della fusione con la spagnola Cirsa, Cucinelli (-1,57%), Moncler (-1,18%) e Leonardo (-0,95%). Debole Eni (-0,4%) con il greggio in ribasso (Wti -0,97% a 90,13 dollari al barile), mentre si muovono in ordine sparso Mediobanca (+0,62%), Intesa (+0,11%), Mps (-0,07%), Banco Bpm (-0,16%) e Unicredit (-0,53%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Mondo Tv (+7%), deboli Intercos (-6,1%) e Ferragamo (-2,41%). Si assesta a 83,3 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,4 punti al 4,19%, al pari di quello tedesco al 3,36%. (ANSA).