(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Seduta leggermente positiva per la Borsa di Milano, che ha chiuso in rialzo dello 0,44%, ma con una spinta sufficiente perché in corso di giornata Piazza Affari sia riuscita a ritoccare ancora il suo record storico spingendosi oltre la soglia dei 54mila punti, esattamente a quota 54.025. Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno concluso prevalentemente in lieve aumento: la Borsa migliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con una crescita dello 0,6%, seguita da Parigi in rialzo dello 0,3%. Positive dello 0,1% sia Francoforte sia Amsterdam, mentre Londra ha ceduto uno speculare 0,1%. Gli operatori stanno chiaramente aspettando segnali precisi sull'accordo per lo stretto di Hormuz, con il petrolio che sale di tre punti percentuali sopra i 77 dollari al barile. E il gas è in forte crescita dopo diverse sedute consecutive in ribasso sul mercato di Amsterdam: dopo la chiusura della Borse europee, il future sul metano con consegna a settembre ha segnato un aumento del 6,3% a 55,7 euro al Megawattora. In questo clima in Piazza Affari tra i titoli principali spicca Avio, salito del 5,6% finale, seguito da Banco Bpm in rialzo del 3,9% oltre i 17 euro dopo i conti. Bene anche Inwit (+2,3%) e Leonardo, cresciuto di due punti percentuali. Scivolone invece per Tenaris, che ha ceduto il 7% sotto i 23 euro dopo aver accusato un fatturato nel secondo trimestre in calo del 4% a 2,96 miliardi di dollari, riflettendo in larga misura il rinvio delle spedizioni ai clienti in Medio Oriente a causa della chiusura di fatto dello stretto di Hormuz per gran parte del periodo. (ANSA).