(ANSA) - MILANO, 27 APR - Piazza Affari si è salvata nel finale, chiudendo con un rialzo dello 0,04% a 47.673 punti, tra scambi piuttosto sottili per soli 2,74 miliardi di euro. In rialzo a 79,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,2 punti al 3,83% e quello tedesco di 3,9 punti al 3,03%. Brillante Saipem (+4,27%), spinta dagli analisti di Bloomberg che ne sottolineano la consistenza del portafoglio ordini, sia nel breve sia nel lungo termine. In luce anche Bper (+1,94%), Mediolanum (+1,78%), Moncler (+1,63%), Nexi e Banco Bpm (+1,52% entrambe), Fineco (+1,43%) e Amplifon (+1,3%). Deboli invece Avio (-4,53%) ed Stm (-2,34%), colpita da prese di beneficio dopo il balzo delle ultime 2 sedute a seguito dei conti trimestrali. In forte calo anche Prysmian (-2,24%), a 3 giorni dalla trimestrale. Deboli Ferrari (-1,15%), Azimut (-0,7%), Cucinelli (-0,52%), Terna (-0,49%) e Italgas (-0,44%). Pochi movimenti per Unipol (-0,32%), Enel (-0,31%), Leonardo (-0,3%), Poste (-0,27%), Snam (-0,06%) e Stellantis (-0,01%). Cauto rialzo per Unicredit (+059%), Fincantieri (+0,45%), Mps (+0,41%), Eni (+0,24%), Intesa (+0,21%) e A2a (+0,08%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Sogefi (+7,98%) sull'onda lunga della trimestrale e Digital Bros (+6,01%). Pesanti sul fronte opposto Fidia e Ops (-6,98% entrambe) e Aeffe (-5,45%). (ANSA).