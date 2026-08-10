(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Si riporta in parità Piazza Affari dopo oltre due ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib invariato a 53.722 punti. Scende a 76,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,5 punti al 3,89% e quello tedesco in crescita di 0,3 punti al 3,13%.Corrono Prysmian (+2,62%) ed Stm (+2,34%), entrambe esposte nel settore dei data center, mentre frenano Diasorin (-1,03%), Italgas (-1%), Terna e Snam (-0,95% entrambe). Segno meno anche per Poste (-0,7%), Tenaris e Tim (-0,55% entrambe). Cedono anche Ferrari (-0,58%), Inwit (-0,54%), Campari (-0,44%), Bper (-0,38%) e Mediobanca (-0,3%). Invariata Unicredit, in lieve rialzo Mps e Intesa (+0,1% entrambe), positiva Banco Bpm (+0,25%). Positiva Avio (+0,65%), più caute Moncler (+0,4%) e Leonardo (+0,3%), mentre fa il botto Tisg (+10,23%) dopo l'avvio della gara per selezionare nuovi investitori, disponibili a rilevare attività del gruppo degli yacht o in alternativa entrare nel libro soci. (ANSA).