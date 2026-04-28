(ANSA) - MILANO, 28 APR - La Borsa di Milano si consolida e allunga il passo, rispetto al resto dei listini europei che proseguono debole. Il Ftse Mib sale dell'1% a 48.149 punti. Lo slancio arriva da Eni che sale del 2,7% con il petrolio in rialzo. Di gran passo poi i bancari con Bper (+2,31%) in prima fila, seguita da Unicredit (+1,6%), Mediobanca (+1,83%) , Banco Bpm (+1,74%), Mps (+1,56%). Su versante opposto le vendite frenano Diasorin (-3,3%), poi Fincantieri (-1,27%). Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 81 punti e anche il rendimento del decennale cresce e si porta al 3,86%. (ANSA).