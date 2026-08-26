(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,15% a 52.799 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si mantiene stabile a 80,1 punti. Cala di 0,9 punti il rendimento annuo italiano al 3,99% e di 1 punto quello tedesco al 3,19%. Sugli scudi A2a (+2,3%) che si evidenzia davanti a Cucinelli (+1,63%), Moncler (+1,29%), Buzzi (+1,04%), hera (+0,87% e Prysmian (+0,83%). Cede sul fronte opposto Eni (-1,55%), penalizzata dal calo del greggio (Wti -2,51% a 80,29 dollari al barile) e del gas naturale (-3,35% a 64,41 euro al MWh). In ribasso anche Leonardo (-0,77%), Diasorin (-0,76%), Lottomatica (-0,67%) e Saipem (-0,6%). Contrastate Stellantis (+0,48%) e Ferrari (-0,36%), così come le banche. In rialzo Unicredit (+0,4%) e Intesa (+0,35%), stabili Mps e Mediobanca (+0,05% entrambe), fiacca Bper (-0,04%), debole Banco Bpm (-0,22%). Tra i titoli a minor capitalizzazione corre Risanamento (+10,76%), frena invece Sit (-4,72%). (ANSA).