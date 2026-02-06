(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Avvio in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,44% appesantito dalle vendite su Stellantis (-12,7%), che paga 22 miliardi di oneri di ristrutturazione legati al cambio di strategia sull'elettrico. Vendite anche su Banco Bpm (-2,8%) dopo i risultati del 2025, che ha visto la banca confermare il dividendo, e Stm (-2,4%), che sconta la fuga dai tecnologici. Male anche il lusso con Brunelli (-2,2%) e Moncler (-2%), seguite da Ferrari (-1,6%) e Lottomatica (-1,4%). In controtendenza Fineco (+2,6%), che corre dopo i conti, Unipol (+2,2%) e Bper (+1,9%), ancora in luce dopo la trimestrale migliore delle attese. (ANSA).