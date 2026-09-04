(ANSA) - MILANO, 04 SET - Primi scambi in calo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,32% appesantito dalle vendite sul comparto bancario. Unicredit cede l'1,3%, davanti a Banco Bpm (-1,2%), Bper (-1%), Mediobanca (-0,7%), Intesa (-0,7%) e Mps (-0,6%), che ieri ha ricevuto dalla Bce l'ok all'integrazione di Piazzetta Cuccia. Debole anche Eni (-0,6%), Fineco (-0,6%) e Terna (-0,5%) mentre dall'altra parte del listino si mettono in luce Prysmian (+1,7%), Campari (+1,2%), Stellantis (+1,2%) e Leonardo (+1,2%). In cauto rialzo dopo i dati sulla raccolta di agosto Banca Generali (+0,1%), che non si scalda sui rumor relativi a un possibile interessamento da parte di Unicredit. (ANSA).