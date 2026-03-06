(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Piazza Affari sbanda dopo l'avvio dei listini Usa e cede oltre il 2%, con quasi l'intero paniere in territorio negativo. L'indice Ftse Mib lascia sul campo il 2,03% a 43.704 punti con i titoli bancari sotto tiro a partire da Popolare Sondrio (-5,12%), Bper (-4,88%) e Mediobanca (-4,48%). Ondata di vendite anche su Intesa (-3,52%), Banco Bpm (-3%) e Unicredit (-2,85%). In forte calo anche Stm (-4,48%) e Tim (-2,86%), mentre si salvano Amplifon (+3,23%), Leonardo (+2,72%), Nexi (+0,64%), Eni (+0,5%) e Fincantieri (+0,45%) (ANSA).