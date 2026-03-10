(ANSA) - MILANO, 10 MAR - La Borsa di Milano (+2,7%) sale ancora, in linea con gli altri listini europei e con il prezzo delle materie prime energetiche. A Piazza Affari mostrano i muscoli le banche con Mediobanca (+5,7%) e Mps (+5,4%), in vista dei cda per il concambio. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 70 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,56%. Acquisti anche su Unicredit (+5,1%), Bper (+4,8%), Popolare Sondrio (+4,3%) e Banco Bpm (+4,1%). Sale Banca Generali (+2,9%), con Kepler Cheuvreux che conferma la raccomandazione Buy e alza il target price a 61,50 euro. Positivo il settore del lusso con Moncler (+2,3%) e Cucinelli (+2,2%). Il calo del prezzo del gas spinge le utility dove Enel guadagna il 2,2%, Hera (+2%) e A2a (+1,6%). In moderato rialzo Tenaris (+0,7%), Saipem (+0,5%) e Leonardo (+0,1%). In calo Eni (-1,5%). (ANSA).