(ANSA) - MILANO, 05 MAG - La Borsa di Milano sale del 2,2% a 48.502 punti, sostenuta dalle banche. Piazza Affari è maglia rosa in Europa dove Francoforte guadagna l'1,4%, Madrid (+1,1%), Parigi (+0,6%). Scivola Londra (-1,4%). Sui mercati si respira aria di ottimismo mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran. Uno scenario che provoca il calo del petrolio e del gas. Il Wti scende del 3,6% a 102,52 dollari al barile e il Brent si attesta a 111,17 dollari (-2,9%). Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione dell'1,8% a 47,25 euro al megawattora. (ANSA).