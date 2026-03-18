(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, con il listino milanese che sale dello 0,4% sostenuto dagli acquisti sui titoli della moda e sulle banche, con in luce Moncler (+3,3%), Cucinelli (+2,7%), Prysmian (+2,5%), Bpm (+2%) e Mediobanca (+1,8%). Le previsioni ottimistiche di Nvidia sulle vendite in Cina sostengono il comparto tecnologico, con Stm (+1,7%), bene anche Saipem (+1,6%), Buzzi (+1,5%), Mps (+1,6%), Bper (+1,5%), Saipem (+1,5%) e la Popolare di Sondrio (+1,5%). Unicredit avanza dell'1% mentre il ceo Andrea Orcel sta parlando di Commerzbank alla Morgan Stanley Ef conference. In controtendenza invece le utilities e i petroliferi, in scia la prezzo del greggio, con Eni (-1,3%), Enel (-1,2%) ed Hera (-1,1%) in testa ai ribassi. Fuori dal Ftse Mib crollano De Nora dopo i conti (-8,2%) e Acea (-7,2%) dopo che Suez ha collocato una quota del 4%. (ANSA).