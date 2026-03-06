(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Primi scambi in territorio positivo per Piazza Affari, che prova a chiudere in rialzo una settimana di forti ribassi per effetto degli impatti della guerra in Medioriente. Il Ftse Mib avanza dello 0,3%, in linea con le altre Borse europee, trascinato dal rimbalzo di Amplifon (+3,3%) e Nexi (+2,7%), che recuperano solo in parte dopo i tonfi di ieri legati ai risultati. Bene Fincantieri (+2,4%) e Leonardo (+2%), con l'industria bellica sempre in luce, davanti a Cucinelli (+1,6%), Buzzi (+1,5%) e Inwit (+1,3%). Incerte le banche con Mps che cede l'1% e Sondrio che avanza dello 0,4%, prese di beneficio su Campari (-1%), dopo il rally seguito ai conti, e Italgas (-1%), fiacca anche Saipem (-0,9%) e Stm (-0,8%). (ANSA).