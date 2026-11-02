(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Piazza Affari sale a metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,5% a 46.748 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in calo a 116,3 punti. Cede 3 punti il rendimento annuo italiano al 4,48%, ne perde 0,4 quello tedesco al 3,,32% e 1,4 quello francese al 4,95%. Sugli scudi Buzzi (+3,86%), che fa meglio dei rivali europei, spinti tutti da un recente report di Ubs sul settore. Acquisti anche su Lottomatica (+2,85%), alla vigilia della trimestrale, che da inizio anno mette a segno un progresso di oltre il 19%. Va bene anche a Campari (+2,31%), Stm (+1,98%), Fineco (+1,8%) e Moncler (+1,7%). Deboli sul fronte opposto A2a (-1,85%), tra scambi particolarmente intensi, pari ad oltre 9 volte la media giornaliera mensile e Tim (-1,8%). Il calo del greggio (Wti -4,12% a 99,82 dollari al barile) frena Eni (-0,95%). Più caute Terna (-0,65%), Enel (-0,5%) e Prysmian (-0,36%). Contrastate Unicredit (+1,1%), Bper (+1,05%), Intesa (+0,7%), Mps (+0,65%). Mediobanca (-0,1%) e Banco Bpm (-0,8%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Landi Renzo (+23,84%) sull'onda lunga del via libera al piano di risanamento, brillante anche Sogefi (+7,24%). Scivolano invece Tisg (-5,63%) e Zucchi (-4%). (ANSA).