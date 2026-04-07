(ANSA) - MILANO, 07 APR - Piazza Affari riduce il rialzo dopo 4 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 45.789 punti. Scende a 87 punti lo spread tra Btp e Bund con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,9 punti al 3,9% e quello tedesco di 3,7 punti al 3,03%. In luce Inwit (+5,98%), che risale sopra i livelli dello scorso 19 marzo, prima il giorno prima dell'accordo sulle torri fra Tim e Fastweb. Sugli scudi anche Stm (+5,1%), insieme ai rivali europei. Bene Fincantieri (+2,8%), mentre frena Leonardo (-7,26%), che si riporta sui livelli dello scorso 24 marzo in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato da parte del Tesoro. Segno meno anche per Diasorin (-0,55%), Stellantis (-0,52%), Ferrari (-0,46%) e Moncler (-0,3%), mentre prosegue la corsa di Ferragamo (+6,26%), spinta dagli analisti di Barclays, che hanno alzato il prezzo obiettivo del 12% a 5,5 euro in vista dei conti del primo trimestre attesi per il prossimo 14 maggio. . Acquisti su Tim (+1,8%) e in campo bancario si evidenziano Intesa (+1,25%), Bper (+1,2%) e Banco Bpm (+1%). Più caute Unicredit (+0,5%), Mps (+0,2%) e Mediobanca (+0,18%). (ANSA).