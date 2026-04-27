(ANSA) - MILANO, 27 APR - Riduce il rialzo Piazza Affari nell'ultima ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 47.755 punti mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sale a 80 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,4 punti al 3,82%, quello tedesco di 2,9 punti al 3,02% e quello francese di 3,9 punti al 3,657%. Prosegue lo slancio di Saipem (+3,1%), spinta dagli analisti di Bloomberg che ne sottolineano la consistenza del portafoglio ordini, sia nel breve sia nel lungo termine. Seguono Bper (+2,41%), Moncler (+1,75%), Banco Bpm (+1,55%), Fincantieri (+1,45%), Buzzi (+1,3%) e Unicredit (+0,7%). Più caute Intesa (+0,4%), Mediobanca (+0,3%) e Montepaschi (+0,25%). Pesano sul fronte opposto Avio (-4,1%) ed Stm (-2,05%), oggetto quest'ultima di prese di beneficio dopo il balzo delle ultime 2 sedute sulla scia dei conti trimestrali. Segno meno anche per Prysmian (-2%), a 3 giorni dalla trimestrale, più cauto invece il ribasso di Campari, Cucinelli e Ferrari, che lasciano sul campo lo -0,4%. Poco mossa Leonardo (+0,1%), dopo la spinta iniziale degli analisti di Moody's, che l'hanno promossa a Baa2, mentre Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo da 71 a 82 euro per azione. Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Sogefi (+8,75%) sull'onda lunga della trimestrale e Digital Bros (+5%). Pesanti Fidia (-9,3%) e Aeffe (-7,65%). (ANSA).