(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Piazza Affari riduce il calo dopo oltre un'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,15% a 45.459 punti. Si mantiene sotto i 62 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 0,4 punti al 3,46% e quello tedesco in ribasso di 0,3 punti al 2,84%. Prosegue lo scivolone di Stm (-3,25%) in linea con l'andamento del settore dei microchip in Asia e nel resto d'Europa, per i timori di un rallentamento degli investimenti mondiali in intelligenza artificiale. In ribasso anche Tenaris (-2,08%), frenata dal calo dell'acciaio, Prysmian (-1,82%) ed Eni (-1,63%), che sconta il passo indietro del greggio e del gas insieme a Saipem (-1,6%). Debole Intesa (-1,22%) dopo i conti, positive invece Bper (+1,15%) ed Mps (+1,05%), poco mosse Unicredit (+0,22%) e Banco Bpm (+0,05%). In netto rialzo Generali (+1,9%) e Unipol (+1,57%), in linea con i rivali europei. Seguono Lottomatica (+0,77%), Recordati (+0,52%) e Snam (+0,5%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si segnala lo scivolone di Bff Bank (-33%) dopo la revisione delle stime e il cambio al vertice. (ANSA).