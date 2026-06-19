(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Piazza Affari chiude in rialzo (+0,31% a 52.848 punti) in testa alle altre borse europee, tra scambi record per oltre 7,76 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 71,2 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,6 punti al 3,69% e quello tedesco di 5,6 punti al 2,98%. Sugli scudi Prysmian (+3,69%), sulla scia del rialzo delle stime sull'esercizio in corso della rivale giapponese Fujikura. Bene anche Fincantieri (+3,39%) e Saipem (+2,37%), che segna lo stesso rialzo di Eni grazie al rimbalzo del greggio (Wti +1,14% a 77,47 dollari al barile) a seguito delle condizioni poste dall'Iran per l'attraversamento dello stretto di Hormuz. Brillanti Diasorin (+2,07%), Tenaris (+1,99%) e Leonardo (+1,66%) insieme a Poste (+1,54%), all'indomani del via libera dei soci in assemblea all'aumento di capitale per l'Opas su Tim (+0,56%). In rosso il lusso di Cucinelli (-3,55%) e Moncler (-1,75%), mentre sale Ferragamo (+0,84%). Contrastate Stellantis (+0,14%) e Ferrari (-1,87%). In ordine sparso Intesa (+0,42%), Mediobanca (-0,3%), Mps (-0,33%), Unicredit (-0,7%), Bper (-0,58%) e Banco Bpm (-0,41%) . Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Trevi (+13,08%) e Tesmec (+7,32%), scivolone di Gabetti (-11,97%) e Replky (-6,05%). (ANSA).