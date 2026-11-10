(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Piazza Affari rallenta al pari delle altre Borse europee dopo l'avvio in calo di Wall Street, penalizzato dal dato superiore alle previsioni dell'inflazione Usa che aumenta le probabilità di un rialzo dei tassi come suggerito peraltro già stamane da Christopher Waller, uno dei componenti del consiglio dei governatori della Fed. L'indice dei prezzi al consumo, che sarà seguito domani dal dato sui prezzi alla produzione, ha avuto l'effetto di indebolire i bond statali americani facendone salire i rendimenti e, nel contempo, di rafforzare il dollaro, trattato ora 1,118 rispetto all'euro. Milano guadagna l'1%, in linea con Parigi e Francoforte, mentre Londra ha quasi azzerato il rialzo. A Piazza Affari si mettono in luce Avio e Bper con rialzi superiori al 3%, tallonati da Unicredit (+2,8%) ancora sull'onda dei risultati record. Deboli invece Saipem (-2%), Eni (-1,7%) insieme agli altri petroliferi per il greggio Wti in discesa sotto 85 dollari e il Brent a 90 dollari al barile grazie alle attese di pace con l'Iran. In calo anche A2a (-1,2%) che ha diffuso i risultati in giornata. (ANSA).