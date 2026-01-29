(ANSA) - MILANO, 29 GEN - La Borsa di Milano (+0,57%) prosegue positiva, in linea con la gran parte dei listini europei. A Piazza Affari balzo di Stm (+3,7%), con le prospettive di crescita per il 2026, Campari (+3,6%) e Saipem (+3%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 59,7 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,45%. Nel listino principale si mette in mostra anche Prysmian (+2,2%). Bene il settore finanziario con Mediobanca (+2%), Intesa (+0,8%), Popolare Sondrio (+0,7%), Unicredit e Bper (+0,4%). Senza particolare slancio Mps (+0,3%), dopo che il cda ha varato le regole per la lista. Positivi anche i titoli della difesa, mentre proseguono le tensioni geopolitiche. Leonardo (+0,5%) e Fincantieri (+0,4%). In fondo Italgas (-0,8%), Snam (-0,4%) e Cucinelli (-0,3%). (ANSA).