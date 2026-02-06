(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Si conferma in rialzo Piazza Affari nell'ultima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,3% a 45.963 punti. Sugli scudi Buzzi (+3,63%), Prysmian (+3,1%) e Tim (+3%), spinta insieme ai rivali europei da uno studio di Bloomberg Intelligence sul settore in Europa. Acquisti anche su Bper (+2,59%) sull'onda lunga dei conti, seguita da Mediobanca (+2,35%), spinta dalle stime degli analisti che prevedono un utile netto di 300 milioni nel secondo trimestre. Prosegue il ciclone di vendite sui Stellantis (-23,88%) dopo gli oneri per 22,2 miliardi per il cambio di strategia sull'auto elettrica. In sofferenza Banco Bpm (-1,39%), Recordati (-1,25%), Ferrari (-1,1%) Moncler (-1%) e Cucinelli (-0,7%), mentre torna a cedere Bff Bank (-4,97%) tra i titoli a minor capitalizzazione. Si assesta a 62,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,2 punti al 3,46% e quello tedesco in crescita di 0,3 punti al 2,84%. (ANSA).