(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Piazza Affari prosegue senza grandi strappi. Il Ftse Mib oscilla sulla parità (+0,11% a 45.722 punti) con Amplifon in recupero e in testa (+2,58%) al listino. Lo spread tra Btp e Bund scende ancora e si porta a 63 punti, sempre sui minimi dal 2008. Bene anche StM (+2,37%) con Stellantis (+2%). Buon passo poi di Cucinelli (+1,66%) insieme a Eni (+1,34%) e Mps (+0,99%). Resta in frenata Italgas (-1,99%) con A2a (-1%), Popolare Sondrio (-1%), Generali (-0,88%). Il titolo del Leone, intanto, in un report di Morgan Stanley sul settore assicurativo è tra le 'Top Picks', con giudizio 'overweight' e un prezzo obiettivo a 38,5 euro (attualmente è 34,7 euro). (ANSA).