(ANSA) - MILANO, 14 APR - Procede in rialzo Piazza Affari in linea con gli altri listini europei e americani in vista di una possibile riapertura del tavolo tra Usa e Iran. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,35% a 48.169 punti mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 76 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 9,2 punti al 3,79%, quello tedesco di 5,7 punti al 3,03% e quello francese di 7,8 punti al 3,67%. Sugli scudi Amplifon (+4,7%), maglia rosa del listino dopo uno studio degli analisti di Barclays sul settore dei dispositivi medico-tecnologici. In luce Unicredit (+3%), favorita insieme ai rivali europei dalle stime sul settore degli analisti di Barclays. In luce Cucinelli (+2,82%), Moncler (+2,45%) e Ferragamo (+3,1%), insieme al resto del settore in Europa. Acquisti anche su Stellantis (+2,75%), spinta dall'ottimismo del presidente John Elkann, convinto che il gruppo abbia "gettato le basi per la sua ripresa". In campo bancario salgono anche Intesa (+2,4%), Mediobanca (+2,17%) e Montepaschi (+2,1%), alla vigilia dell'assemblea. Bene Bper (+1,28%), più cauta Banco Bpm (+0,64%), brillante banca Profilo (+17,55%) spinta dal nuovo prezzo obiettivo fissato dagli analisti di Intesa, in crescita del 131% a 0,35 euro. (ANSA).