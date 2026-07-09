(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Piazza Affari chiude la seduta in rialzo con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,09% a 52.381 punti, tra scambi in calo per 3,3 miliardi di euro di controvalore, uno in meno rispetto alla vigilia. In ribasso a 75,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro gli 80 segnati in apertura. In calo di 7,4 punti al 3,83% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco cede 4 punti al 3,08%. Sugli scudi Stm (+7,15%) insieme al resto del settore dei microprocessori in Europa dopo i risultati dell'offerta pubblica iniziale della coreana Sk Hynix per la quotazione sul Nasdaq di New York. Brillante anche Diasorin (+4,45%), sulla scia dell'interesse mostrato dai fondi di private equity per l'olandese Qiagen. Sprint di Unicredit (+2,58%), sull'onda lunga del successo dell'Ops su Commerzbank, e di Mediobanca (+2,44%). Occhi puntati anche su Prysmian (+2,44%), spinta dalle stime di Barclays sul secondo trimestre, che hanno indotto gli analisti ad alzare del 10% il prezzo obiettivo a 161 euro. Seguono Cucinelli (+2,39%), Unipol (+2,27%), Mps (+2,15%), Intesa (+1,78%), Banco Bpm (+1,18%) e Bper (+0,87%). Scivolone di Avio (-3,9%), Saipem (-2,97%) e Fincantieri (-2,83%). Deboli anche Leonardo (-2,21%) e Snam (-1,78%) insieme a Eni (-1,18%), penalizzata dal calo del greggio. Segno meno per Lottomatica (-1,17%), Moncler (-1%), Italgas (-1%) e A2a (-0,86%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Ops Ecom (+33,33%) e Piaggio (+5,85%), dopo i preliminari di quest'ultima, pesanti invece Somec (-5,09%) e Zucchi (-4,84%). (ANSA).