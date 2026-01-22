(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il dietrofront di Trump sulla Groenlandia e i dazi sui paesi europei spinge ancora le Borse europee in linea con i futures su Wall Steeet. Francoforte e Londra guadagnano l'1,1%, Parigi l'1 per cento. A Milano (+0,74%) sul podio si sono portati Mediolanum (+2,2%) e Tim (+1,98%) accanto a Stm (+1,9%) che beneficia insieme agli altri gruppi di semiconduttori - Asml ad Amsterdam guadagna il 2,2% - delle parole promettenti sull'Ai pronunciate dal fondatore e ceo di Nvidia, Jensen Huang, a Davos. L'allontanarsi di venti di guerra sulla Groenlandia contribuisce a frenare i titoli della difesa come Fincantieri (-2,9%) e Leonardo (-2,1%). Su quest'ultima c'è anche da segnalare che secondo quanto hanno scritto i sindacati britannici in una lettera indirizzata al premier Keir Starmer, la fabbrica di elicotteri di Leonardo in Uk chiuderà se i ritardi nei finanziamenti del Regno Unito impediranno la stipula di un contratto con il produttore italiano prima di marzo. Fuori dal paniere principale bene Ferretti (+2,46%) dopo che l'azionista cinese ha fatto sapere che non aderirà all'offerta della ceca Kkcg Maritime. In attesa oggi negli Usa, fra gli altri dati macro, del Pce che è la variabile di riferimento per la Fed sui prezzi, rifiata il biglietto verde: l'euro è scambiato a 1,169 dollari. (ANSA).