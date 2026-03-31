(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente sempre positivi, pur in un clima molto volatile, dopo l'avvio in crescita di Wall street. La Borse migliori sono quelle di Madrid e Francoforte che salgono dell'1,1%, seguite da Milano in rialzo attorno al punto percentuale. Positive ma leggermente più caute Londra, Parigi e Amsterdam. In calo rispetto alla partenza della seduta lo spread Btp-Bund sui 90 punti base, in rialzo dello 0,3% l'euro contro il dollaro su quota 1,15. Nel settore energia, piatto il petrolio sui 103 dollari al barile mentre è in ribasso del 3% il gas a 53 euro al Megawattora. In questo contesto in Piazza Affari spicca Saipem in crescita del 3%, seguita da Leonardo, Nexi, Prysmian, Banco Bpm e Avio in rialzo di oltre due punti percentuali. Debole Ferrari che cede un punto percentuale. (ANSA).