(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Si conferma positiva Piazza Affari a poco più di un'ora e mezza dalla chiusura. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,65% 44.083 punti, con il differenziale tra Btp e Bund dennali tedeschi stabile a 87,2 punti. IN calo di 12 punti al 3,83% il rendimento annuo italiano, di 6,9 punti al 2,905% quello tedesco e di 10 punti al 3,,65% quello francese. Sugli scudi Fincantieri (+7,6%) dopo i conti record del 2025, mentre Stm (+4,6%) sulla scia di un report di Ubs sul settore dei semiconduttori. Sotto pressione Inwit (-6,39%) dopo il recesso dall'accordo di servizio esercitato da parte di Fastweb + Vodafone. In calo Ferrari (-0,7%) e Tim (-0,47%), brillanti invece Lottomatica (+3,9%), Banco Bpm (+3,86%), Mediobanca (+3,8%), Mps (+3,66%) e Intesa (+2%). Più cauta Unicredit (+1,58%). Il calo del greggio pesa su Saipem (-0,11%) ma non su Eni (+0,96%), che fa meglio dei rivali europei. (ANSA).