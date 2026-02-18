(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente in tenuta dopo la partenza in marginale crescita di Wall street e i dati della produzione industriale Usa: le Borse migliori sono quelle di Londra, Milano e Madrid che salgono di circa l'1,2%, seguite da Amsterdam in aumento di quasi un punto percentuale. In rialzo di oltre mezzo punto percentuale Francoforte e dello 0,5% Parigi. In attesa stasera dei verbali della Fed, negativo dello 0,3% l'euro contro il dollaro a quota 1,18, con lo spread Btp Bund calmo sui 60 punti base. Tra le materie prime, bene il petrolio che sale di oltre il 2% a 64 dollari al barile, con il gas in crescita dell'1,7% a quota 30,3 euro al Megawattora. In questo clima in Piazza Affari Mediobanca prosegue la sua corsa in aumento del 7% in attesa dei concambi della fusione con Mps (+2%), con Leonardo e Stm che salgono di quattro punti percentuali. Piatta Generali mente sono in ribasso di oltre il 2% Tim, Campari e Ferrari. (ANSA).