(ANSA) - MILANO, 10 APR - Seduta positiva a Piazza Affari (Ftse Mib +0,56% a 47.609 punti) dove come per gli altri listini ha prevalso l'attesa per i negoziati al via sabato fra Usa e Iran ancor dopo che l'inflazione americana, spinta dall'aumento dell'energia mentre la fiducia dei consumatori statunitense è crollata ai minimi. Sul podio si sono portati il cementiero Buzzi (+5,66%), Brunello Cucinelli (+5,25%) sulla scia dei conti e delle previsioni, Prysmian (+3,63%) promossa da Ubs. Acquisiti anche su Stm (+3,47%) che ha sorriso ai produttori di chip sulla scia dei risultati del colosso taiwanese Tmsc. In fondo al paniere principale sono scivolati i titoli della difesa Avio (-5,42%) e Leonardo (-5,27%) quest'ultima senza apparenti scosse dal cambio al vertice se non per l'incertezza sul progetto Michelangelo Dome voluto dall'ad in uscita Roberto Cingolani. Deboli poi Eni (-1,96%), Fincantieri (-1,85%) nonché Saipem (-1,31%) col Brent che oscilla sopra i 95 dollari (ANSA).