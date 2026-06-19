(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Piazza Affari si conferma positiva nell'ultima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,55% a 52.980 punti con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi in rialzo a 71,1 punti, il rendimento annuo italiano in crescita di 6,5 punti al 3,69% e quello tedesco di 5,8 punti al 2,98%. Sugli scudi Saipem (+3,1%), favorita insieme a Eni dal rimbalzo del greggio (Wti +0,22% a 76,77 dollari al barile) a seguito delle condizioni poste dall'Iran per l'attraversamento dello stretto di Hormuz. In luce anche Tenaris (+2,35%) ed Eni (+2,15%). Bene Diasorin (+2,95%), Fincantieri (+2,58%), Amplifon (+2,53%) e Poste (+3,08%), all'indomani del via libera dei soci in assemblea all'aumento di capitale per l'Opas su Tim (+1,63%). In rosso il lusso con Cucinelli (-3,46%) e Moncler (-0,74%), mentre sale Ferragamo (+1,15%). Contrastate Stellantis (+0,74%) e Ferrari (-0,8%) in campo automobilistico, mentre si muovono in ordine sparso i bancari Unicredit (+0,57%), Intesa (+0,45%), Mediobanca (+0,05%), Mps (-0,13%), Banco Bpm (-0,41%) e Bper (-0,45%) (ANSA).