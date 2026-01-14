(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Prosegue in rialzo la seduta di Piazza Affari con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,35% a 45.685 punti, sostenuto da Prysmian (+3,25%), sostenuta dagli analisti di JpMorgan. Corre anche Tim dopo uno studio sul settore in Italia di Deutsche Bank, mentre Buzzi (+2%) è spinta insieme ai rivali europei dagli analisti di Barclays. Acquisti anche su Recordati (+1,8%) e Diasorin (+1,58%), in linea con l'andamento del settore in Europa. Proseguono invece le vendite su Lottomatica (-1,92%) ed Stm (-1,54%). Riduce il calo Fincantieri (-0,47%), mentre si muovono in ordine sparso le banche. Unicredit guadagna lo 0,36%, Banco Bpm cede l'1,17%, Mps (lo 0,61%), Intesa lo 0,15%) e Bper è praticamente invariata. Sugli scudi Banca Sistema (+1,78%), all'indomani del via libera della Bce e di Bankitalia all'offerta pubblica di acquisto e di scambio (Opas) di Banca Cf+. Si stabilizza sopra i 63 punti segnati in apertura il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,1 punti al 3,47% e quello tedesco di 1 punto al 2,83%. (ANSA).