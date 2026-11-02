(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Piazza Affari si conferma positiva dopo oltre mezz'ora di scambi, L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% a 49..590 punti, spinto da Lottomatica (+1,23%), Unicredit e Campari (+1,15% entrambi) Inwit (+1,1%) e Amplifon (+0,95%). Pesa A2a (-4,03%), con volumi ben al di sopra della norma, pari a 9 volte la media giornaliera delle ultime 4 settimane. In calo anche Stellantis (-1,05%), Prysmian (-1%), Hera (-0,82%), Tim (-0,75%) e Moncler (-0,56%). Contrastate Intesa (+0,65%), Bper (+0,5%), Mps (+0,25%), Mediobanca (-0,15%) e Banco Bpm (-0,5%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo doi Landi Renzo (+7,28%) e della Lazio (+3,96%), scivolone di Zucchi (-9,5%) ed Aedes (-4,95%). In calo a 116,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,8 punti al 4,48%, quello tedesco di 0,2 punti al 3,32% e quello francese di 3,3 punti al 4,93%. (ANSA).