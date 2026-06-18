(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente sempre senza una direzione precisa dopo i tassi Fed invariati e la firma della tregua tra Usa e Iran. Nemmeno il dato sui sussidi di disoccupazione statunitense e l'avvio positivo di Wall street hanno mosso le acque, con Francoforte che è la Borsa migliore e segna un aumento dello 0,4%. Londra è la più debole in ribasso dello 0,8% dopo che anche la Bank of England ha lasciato invariati i tassi. Piazza Affari ondeggia sulla parità, appesantita da Saipem (-5%) e Stellantis, che cede il 4,7% con la debolezza di tutto il settore europeo. Il prezzo del petrolio ancora in calo (-3% sotto i 75 dollari al barile) pesa anche su Eni, che cede due punti percentuali a 21,4 euro. Pochi spunti dalle banche con Unicredit e Banco Bpm che comunque salgono di oltre un punto percentuale e sostengono il listino. Bene Stm (+1,7%) e Prysmian, che cresce di oltre il 2%. Nel settore energia in chiaro calo anche il gas, che cede tre punti percentuali a 40,6 euro al Megawattora. Spread tra Btp e Bund a 10 anni calmo tra i 70 e i 71 punti base, con l'euro in calo dello 0,3% contro il dollaro a quota 1,146. (ANSA).