(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Milano è piatta e oscilla introno alla parità nelle prime fase della seduta (-0,05%). A sostenere il listino c'è Saipem (+3,58%) sulla scia di un contratto da 3,1 miliardi di euro in Qatar, seguito da Nexi (+1,27%), Banco Bpm, che riunisce oggi il cda, e Prysmian. entrambe in crescita dell'1,12%. Ha cambiato direzione Tim (-1% a 5,62 euro) malgrado il rimborso del canone da 1 miliardo deciso dalla Cassazione. Restano in volo invece le risparmio (+5,8%1 a 0,6 euro) grazie alla conversione. In fondo al paniere principale scivolano le utilities Italgas (-1,39%), Snam e Terna che cedono l'1 per cento. (ANSA).