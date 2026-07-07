(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Chiusura in forte calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib (-0,95%) zavorrato dalle vendite sui titoli legati al boom dell'intelligenza artificiale. Stm, oggetto di un sell-off come tutti i produttori di chip, ha perso l'8% mentre Prysmian, la cui corsa in Borsa è legata al boom dei data center, è scivolata del 6,6%. Male anche Diasorin (-4,5%), Unipol (-3%), Azimut (-1,9%), Buzzi (-1,8%) e Leonardo (-1,8%). Si salva dalle vendite Fincantieri, che conferma il rally della vigilia (+3%), seguita da Campari (+2,9%), Inwit (+1,1%) e dalle utilities Hera (+1%) e Terna (+0,9%). Tengono l'Eni (+0,6%), in scia al petrolio, e Unicredit (+0,5%), alla vigilia dei risultati dell'ops su Commerzbank. (ANSA).