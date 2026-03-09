(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Si conferma pesante Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Fyse Mib cede il 2,6% a 43.006 punti con l'intero paniere in territorio negativo ad esclusione di 4 titoli. Sotto pressione in particolare Prysmian (-4,96%) e i bancari Popolare Sondrio e Unicredit (-4% entrambi), insieme a Mediobanca (-3,82%), Mps (-3,7%), Intesa (-3,52%) e Banco Bpm (-3,45%). Pesano anche Stm (-3,35%), in linea con l'andamento del settore in Asia, Tim (-3,21%) e Stellantis (-2,98%). Pochi i rialzi, limitati a Nexi (+2,33%), Lottomatica (+1,36%), Eni (+0,49%), favorita dalla nuova corsa del greggio (Wti +13% a 102,82 dollari al barile) e Leonardo (+0,07%), a differenza di Fincantieri (-2,67%). (ANSA).